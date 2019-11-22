РИАМО - 22 ноя. Врачи московского института Свержевского с помощью навигационной системы удалили опасную костную опухоль, которая росла в течение 15 лет, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

В научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И Свержевского обратилась 35-летняя жительница Сибири. Пациентку в течение 15 лет беспокоило затруднение носового дыхания, выделения из носа и головные боли с левой стороны. Все это время женщина принимала сосудосуживающие препараты и амбулаторно проходила лечение по месту жительства.

«По результатам мультиспиральной компьютерной томографии врачи диагностировали остеому – костную опухоль – размером 1,4 на 0,7 сантиметра, которая крепилась к глазничной стенке. Также специалисты выявили кистогранулему зуба – небольшое плотное новообразование. В плановом порядке пациентка была направлена на операцию», - говорится в сообщении.

Сложность операции состояла в том, что остеома располагалась вблизи передней черепной ямки и глазницы. При таком расположении имеется очень высокий риск травматизации структур головного мозга и орбиты. Важно было минимизировать повреждение окружающих тканей, сохранив при этом не разрушенные остеомой структуры полости носа.

Врачи приняли решение проводить операцию под контролем специальной навигационной системы. Для этого данные компьютерной томографии, проведенной в условиях отделения лучевой диагностики института на одном из самых современных аппаратов были синхронизированы с оптической навигационной системой.

Под контролем современного оборудования – оптической навигационной системы и операционного эндоскопа – остеома была удалена единым блоком. Уже через пять дней пациентка была выписана с улучшением под наблюдение врача-оториноларинголога по месту жительства.

Остеома - доброкачественное костное новообразование, характеризующееся медленным ростом. Точные причины возникновения остеом не установлены. Считается, что этому способствуют: травмы, переохлаждение, воспаление и перенесенные инфекции, некоторые заболевания, а также генетическая предрасположенность.