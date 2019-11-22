РИАМО - 22 ноя. С запуском Московских центральных диаметров москвичи смогут экономить на проезде до 22 тысяч рублей в год, а жители Московской области – до 79 тысяч рублей в год, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Если раньше пригородные электрички существовали сами по себе, вне городского транспорта, то запуск МЦД кардинально изменит ситуацию. Теперь МЦД, МЦК и метрополитен работают как единая сеть с едиными тарифами, что очень выгодно для пассажиров. Так, благодаря новой тарифной системе МЦД и бесплатной пересадке на метро и МЦК пассажиры Москвы смогут экономить до 22 тысяч рублей», – говорятся в сообщении.

Поездки по Московским центральным диаметрам будут выгодны и для жителей Подмосковья.

«Новые тарифные решения позволят снизить среднюю стоимость проезда на пригородном железнодорожном транспорте. Благодаря этому при поездках из Московской области пассажиры смогут экономить до 79 тысяч рублей в год», – добавляется в материале.

При этом экономия всех пассажиров на первых двух диаметрах составит до 7 миллиардов рублей в год.

Московские центральные диаметры – масштабный проект по развитию пригородного городского пассажирского железнодорожного транспорта в Москве и Подмосковье. Запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся 21 ноября с участием президента России Владимира Путина.

По МЦД курсируют современные комфортабельные поезда «Иволга». Сейчас они ходят в смешанном режиме с обычными электричками.