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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Самый большой в Европе искусственный каток открылся в пятницу на ВДНХ, его площадь составляет 20,5 тысяч квадратных метров.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
На главной сцене играл симфонический оркестр, который сменили группы «Пятеро», On the go и рэпер Мот. В завершение вечера всех ждет диджей Эспайр со скрипкой.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Сказочную зимнюю атмосферу на катке создают подсветка и живописный пешеходный мост, с него открывается вид на павильоны и фонтаны ВДНХ.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: Открытие самого большого катка в Европе на ВДНХ в Москве
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
В центре катка - масштабная композиция в виде светящегося поля из подснежников, васильков и незабудок. Также каток украшают арт-объекты зимнего сезона «2020».
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Каток ВДНХ разделён на три зоны: Аллею влюблённых вокруг фонтана «Дружба народов», детскую зону и остальное большое ледовое пространство.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Лёд на катке обеспечивают 11 чиллеров российского производства.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Вход на каток в день открытия - 550 рублей для детей и 1100 рублей для взрослых. Билеты на каток можно купить онлайн на сайте ВДНХ.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: Открытие самого большого катка в Европе на ВДНХ в Москве
Пелагия Тихонова
Весь зимний сезон будут работать три основных павильона проката и один экспресс-павильон.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: Открытие самого большого катка в Европе на ВДНХ в Москве
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: Открытие самого большого катка в Европе на ВДНХ в Москве
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Перекусить и согреться на катке можно в 10 кафе, для посетителей приготовят кебабы, пончики, сладкую выпечку, чай, кофе и рождественские напитки.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Помимо онлайн-продажи, билеты также можно купить в кассах инфоцентров выставки и непосредственно на катке.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Бесплатно покататься могут льготные категории граждан. Для пенсионеров первый сеанс по вторникам, а также со вторника по четверг после Нового года - бесплатный.
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