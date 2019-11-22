РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 ноя. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила жительниц муниципалитета с Днем матери и вручила подарки многодетным семьям, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери, состоялось во Дворце культуры «Подмосковье» Красногорска в пятницу.

«Приближается один из самых теплых и трогательных праздников – День матери. В Красногорске почти 80 тысяч мамочек. Только за 10 месяцев этого (2019 – ред.) года в Красногорском роддоме родилось еще 1611 детишек. Это значит, что еще женщины стали мамами – кто-то в первый раз, кто-то во второй, кто-то в третий. <...> У нас более 2,5 тысяч многодетных семей», - сказала Хаймурзина.

Она добавила, что 16 матерей в городском округе удостоены почетной награды – ордена «Материнская слава».

«От всей души поздравляю всех наших мам. Дорогие женщины, я от всей души желаю каждой из вас здоровья и терпения в непростом деле воспитания подрастающего поколения. Пусть ваши дети тоже будут здоровы и счастливы. Пусть ваши близкие окружают вас заботой и вниманием не только раз в год, в День матери, но каждый день, каждый час», - пожелала Хаймурзина.

Глава муниципалитета вручила подарки от администрации нескольким многодетным семьям и семье, воспитывающей ребенка-инвалида.

Перед гостями мероприятия выступили творческие коллективы округа.

«Традиционный концерт в этом году мы назвали «Будь всегда самой-самой счастливой!». Это посвящение всем мамам в преддверии Дня матери. Дети с сентября начинают готовиться к этому концерту. Сегодня будет много премьерных номеров. Для каждого участника коллективов это очень важный концерт, потому что они танцуют для одного зрителя – своей мамы», - отметила заведующая отделом детских программ Дворца культуры «Подмосковье» Любовь Яковлева.

В России День матери учрежден в 1998 году. В соответствии с указом президента России он отмечается в последнее ноябрьское воскресенье.