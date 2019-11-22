РИАМО - 22 ноя. Глава российского государства Владимир Путин обратил внимание на необходимость достичь более устойчивого роста экономики, который позволит увеличить доходы граждан, сообщает Федеральное агентство новостей.

Во время совещания по экономическим вопросам Путин напомнил о принятом бюджете РФ на 2020-2022 годы и бюджетах трех государственных внебюджетных фондов.

«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал Путин.

Ранее Путин назвал успешной государственную программу вооружений, при этом президент поручил увеличить долю современного вооружения в армии.