РИАМО - 22 ноя. В столице планируют запустить программу по переобучению людей с инвалидностью, подобные тренинги уже сейчас проходят в городских центрах занятости, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве 20-22 ноября прошел V Национальный чемпионат «Абилимпикс».

«Поздравляю победителей национального чемпионата «Абилимпикс-2019»! Восхищаюсь людьми, которые, несмотря ни на что, не опускают руки и становятся профессионалами в своем деле», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Он добавил, что «Абилимпикс» в столице проходил уже в пятый раз. Несколько тысяч человек соревновались в веб-дизайне, робототехнике, лазерных технологиях и еще примерно 100 компетенциях. В командном зачете лидируют москвичи.

«Добавлю: мы планируем запустить программу по переобучению людей с инвалидностью. И уже сейчас есть тренинги в центрах занятости «Моя работа» и «Моя карьера», — отметил мэр.

Он пояснил, что там помогают найти работу и поддерживают во время адаптации в первые месяцы.