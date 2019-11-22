РИАМО - 22 ноя. В Подмосковье продолжается реализация программы по поддержке и привлечению в регион профессионалов, которая предусматривает выдачу 365 квот по «Социальной ипотеке» в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

По губернаторской программе «Социальная ипотека» с 2016 года правительство Московской области выплачивает основную часть кредита, а участнику остается только выплатить проценты. Свидетельства получили уже около 1,6 тысячи профессионалов.

«С помощью программы жилищные условия смогли улучшить 950 врачей, 400 молодых ученых и уникальных специалистов, более 200 учителей, 30 тренеров. В 2020 году программа продолжит свое действие, будут выданы свидетельства 365 специалистам», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В 2020 году квоты получат 130 врачей, 60 учителей, 20 молодых учителей, 30 воспитателей, 100 молодых ученых и уникальных специалистов, 25 тренеров.

Чтобы подать заявку на квоту, нужно обратиться в профильное ведомство региона.

В министерстве здравоохранения Московской области прием заявок уже идет, срок подачи заявок в других ведомствах начнется в ближайшее время.