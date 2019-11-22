РИАМО - 22 ноя. Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока – усадьба Шахматово - принял участие в проекте министерства культуры РФ «Национальная электронная библиотека», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«К 150-летию создания Периодической системы химических элементов великим ученым Менделеевым в Национальной библиотеке появился проект, в котором представлены труды Дмитрия Ивановича, материал о нем и страница, посвященная музею», - говорится в сообщении.

Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока – усадьба Шахматово - находится в 22 километрах от Солнечногорска. Его создали в 1981 году. Он включает в себя территорию усадьбы Шахматово и села Тараканово, где в церкви Михаила Архангела Александр Блок венчался с Любовью Менделеевой.