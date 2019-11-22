РИАМО - 22 ноя. «Ласточки» на Московском центральном кольце против часовой стрелки вновь курсируют со штатным интервалом, по часовой стрелке движение осуществлялось в обычном режиме, сообщается в WhatsApp-канале Московской железной дороги.

На внешнем кольце МЦК ранее прервалось движение «Ласточек» из-за остановившегося поезда. Состав убрали с путей, для восстановления интервала на линию выпустили три резервных поезда.

«Восстановлен штатный интервал движения «Ласточек» против часовой стрелки на МЦК», — говорится в сообщении.

По часовой стрелке движение осуществлялось в штатном режиме.