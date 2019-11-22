РИАМО - 22 ноя. Запуск Московских центральных диаметров создал преимущества не только жителям ближнего Подмосковья, но и тем, кто живет вне зоны МЦД, этому поспособствовали новые тарифные планы, коснувшиеся как абонементов, так и разовых поездок, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.

«Одним из главных преимуществ является возможность совершения бесплатной пересадки с железнодорожного транспорта пригородного сообщения на городской пассажирский транспорт общего пользования города Москвы. Это право утверждено комитетом по ценам и тарифам Московской области и распространяется не только на разовые билеты, но и проездные билеты без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней стоимостью 2570, 6940 и 24450 рублей соответственно», - говорится в сообщении.

Чтобы оценить экономию при разовых поездках, комитет привел такой пример. Житель Подмосковья совершает поездку по маршруту Тучково (девятая зона) – Беговая (первая зона), а затем спускается в метро. До запуска МЦД такая поездка стоила бы 222 рубля – это 184 рубля на электричке и 38 рублей за разовый билет в метро. После запуска МЦД появилась возможность совершить аналогичную поездку за 183 рубля, потратив 138 рублей за маршрут до Одинцова и далее 45 рублей за поездку на МЦД, которая включает в себя возможность бесплатной пересадки в метро. Таким образом, при совершении разовой поездки стоимость проезда снизится на 39 рублей, или на 17,5%.

Чтобы воспользоваться преимуществами нового тарифного меню пассажиру необходимо приобрести карту «Тройка», на которую надо записать разовый билет до ближайшей станции зоны МЦД и проездной билет «Кошелек», пополнив его на 45 рублей. Все это можно сделать в пригородной кассе. Важно, что по окончании поездки на станции назначения необходимо зафиксировать ее завершение на турникете или валидаторе, приложив транспортную карту. Отметка необходима для осуществления бесплатной пересадки на метрополитен.

В соответствии с потребностями граждан дальнего Подмосковья, которые совершают ежедневные поездки на работу, правительство Московской области при содействии ЦППК разработало линейку комплексных абонементных билетов. Такой комплексный абонемент включает в себя «Билет без лимита поездок по МЦД» и абонементный билет «Ежедневно» на 30, 90 и 365 дней. Приобретая комплексный абонементный билет, жители Московской области получают дополнительную выгоду до 7%, так как услуга пользования метрополитеном и наземным транспортом включена в стоимость.

Комплексный абонементный билет действует на метрополитене и МЦК и позволяет кроме этого совершать поездки на всех видах наземного пассажирского транспорта города Москвы. По окончании поездки на станции назначения так же, как и в случае с разовым билетом, необходимо зафиксировать ее завершение на турникете или валидаторе, приложив транспортную карту. Отметка необходима для осуществления бесплатной пересадки в метро.

При этом за эту же стоимость пассажир может в течение дня совершить одну или несколько поездок в Москве на автобусе, троллейбусе или трамвае.

Московские центральные диаметры – масштабный проект по развитию пригородного городского пассажирского железнодорожного транспорта в Москве и Подмосковье. Запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся 21 ноября с участием президента России Владимира Путина.

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