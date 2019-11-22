РИАМО - 22 ноя. В подмосковном Дмитрове 7 декабря состоится официальное открытие проекта «Зима в Подмосковье», проект начнется с массового спортивного семейного праздника «Спорт! Снег! Смех!», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Основные активности пройдут в районе Центральной площади Дмитрова и на территории горнолыжного клуба Леонида Тягачева.

«Весь день для гостей будут работать фотозоны и (их будут - ред.) развлекать известные музыканты, среди которых хедлайнер мероприятия – DJ Smash, диджеи Bogdan Kantemirov и Kostia Deep. В режиме онлайн ведущие эфира радио Energy Алена Комолова и Богдан Кантемиров будут задавать «горячие» темы на обсуждение и принимать сообщения от посетителей музыкального забега «Спорт! Снег! Смех!» — говорится в сообщении.

На Центральной площади Дмитрова разместится серия уличных инсталляций и арт-объектов, которые привлекут внимание любителей селфи, порадуют гостей праздника и украсят мероприятие. Часть объектов будет посвящена зимним активностям, остальные инсталляции окажутся более классическими. Так, мультиэхо позволит записывать короткие веселые ролики прямо на площади, а на ледяной горке сможет резвиться ребятня.

Классическими зимними инсталляциями на празднике станут яркие, светящиеся объекты: вспыхивающее сердце, световая фигура, большой концертный шар, светомузыкальный инструмент.

В рамках события можно будет посетить выставку ледяных скульптур. Все объекты создадут в спортивной тематике: лыжники, хоккеисты, сноубордисты - не менее 20 ледяных спортсменов предстанут перед гостями празднества. Вечером скульптуры украсит светодиодная подсветка, а сама экспозиция останется на площади и после окончания мероприятия.

Будут организованы спартакиады и зимние активности, например, гонки на радиоуправляемых елках и бой подушками на бревне. Параллельно состоится массовый лыжный спуск. Завершится праздник ярким и грандиозным пиротехническим шоу.