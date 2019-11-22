РИАМО - 22 ноя. Технические специалисты «Яндекса» устранили сбой в сервисе карт, из-за которого у некоторых пользователей не запускалось приложение «Парковки Москвы», сообщается на сайте «Московского паркинга».

Ранее в работе сервиса «Яндекс.Карты» произошел сбой, что отразилось на работе приложения «Парковки Москвы». В это время водители могли оплатить парковку другими способами - через СМС, паркомат, а также с помощью «Личного кабинета» на сайте parking.mos.ru.

«В случае, если неполадки сохраняются, рекомендуем переустановить приложение. Все данные и средства на парковочном счете сохранятся», — говорится в сообщении.

По всем вопросам можно обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: 8 495 539 54 54 или 3210 с мобильного.