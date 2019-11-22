РИАМО - 22 ноя. Продажа лекарств в кредит не более, чем эксперимент, при этом вряд ли эта услуга будет пользоваться массовым спросом, считает эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что в некоторых московских аптеках появилась услуга pos-кредитования. Клиенты могут взять лекарства стоимостью до 300 тысяч рублей в кредит на срок до года по ставке 23% годовых.

«Конечно, для отдельных категорий граждан это будет удобно. Это касается не только лекарственных препаратов, речь может идти о дорогих косметических линиях. Безусловно, какой-то потребитель для этого продукта найдется», - сказал Беспалов в эфире Радио «Комсомольская правда».

Эксперт подчеркнул, что у банков достаточно предложений в виде кредитных карт, которые можно использовать в том числе и в аптеках.

По словам Беспалова, предлагая такой продукт, аптека рассчитывает в результате наращивать свою выручку и максимизировать прибыль, так что все должны остаться в выигрыше.