РИАМО - 22 ноя. Для жителей Московской области в предстоящие выходные организовали 70 тематических и универсальных ярмарок, часть из них начали свою работу уже с 18 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«На ярмарках гости смогут приобрести овощи и фрукты, молочную, рыбную и мясную продукцию, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия, сыры и колбасные изделия, травяные чаи, клюкву, шиповник, варенье, а также теплые вещи ручной работы из шерсти и меха, вязаные шарфы и шапки, эксклюзивную и фермерскую продукцию и даже новогодний декор», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что жителей Подмосковья также ожидают мастер-классы, дегустации, подготовлена развлекательная программа для детей и взрослых, а в Чехове пройдет «Праздник бутерброда».

Кроме этого, тематические ярмарки «Товары регионов России» пройдут в городских округах: Ивантеевка (улица Победы, возле дома 4), Красногорск (улица Губайлово, напротив дома 56), Ленинский (поселок Развилка, площадка вблизи дома 29), Мытищи (улица Мира дом 2а, территория, прилегающая к МДК «Яуза», и микрорайон Пироговский, улица Сазонова, дом 5б), Орехово-Зуевский (улица Ленина, дом 40), Коломенский (улица Советская у дома 3).

На тематических ярмарках, помимо повседневных товаров, будут представлены: овощи и фрукты, фермерская продукция, в том числе, домашние сыры, творог, сметана, сало, мед, сладости, сухофрукты и орехи, а также товары легкой промышленности и народных промыслов, глиняная и керамическая посуда, сувениры, изделия из бересты, плетение из бумажной лозы.

Посетители мероприятий также смогут приобрести шерстяные и меховые изделия: шапки, шарфы, снуды, варежки, теплые жилеты и свитера, валенки и чуни, новогодний декор, сувениры с новогодней тематикой и не только от производителей Московской, Владимирской, Тульской, Волгоградской, Омской, Смоленской, Ростовской, Вологодской, Липецкой, Белгородской, Пермской, Ивановской, Мурманской областей – всего из 17 регионов.

Еще 62 универсальных ярмарки в эти выходные смогут посетить гости и жители городских округов: Балашиха, Богородский, Волоколамский, Воскресенск, Дмитровский, Жуковский, Зарайск, Ивантеевка, Истра, Кашира, Котельники, Красногорск, Краснознаменск, Лотошино, Луховицы, Люберцы, Одинцовский, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Пушкинский, Раменский, Рузский, Рошаль, Реутов, Сергиево-Посадский, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Фрязино, Химки, Щелково, Шаховская.

На универсальных ярмарках в основном будет представлена сельскохозяйственная продукция: тыква, картофель, морковь, баклажаны, сельдерей, кабачки, помидоры, капуста белокочанная и цветная, свекла, репа, яблоки, виноград, хурма, мандарины, фейхоа, гранаты и многое другое от производителей Московской области и соседних регионов. Но также покупатели смогут приобрести кондитерские и хлебобулочные изделия, молочную продукцию и не только.