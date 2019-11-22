РИАМО - 22 ноя. Самый большой в Европе искусственный каток, который открылся на ВДНХ в Москве в пятницу, закроют 23 ноября с 13 до 15 часов на технический перерыв, сообщается в Twitter-аккаунте выставки.

В пятницу на ВДНХ прошло торжественное открытие катка. Площадь его ледового покрытия составляет 20,5 тысяч квадратных метров. Каток разделен на три части: аллею влюбленных вокруг фонтана «Дружба народов», отдельную детскую площадку для гостей от трех до восьми лет и большое ледовое пространство для всех отдыхающих.

«Друзья, сообщаем вам, что завтра с 13 до 15 часов каток ВДНХ будет закрыт на технический перерыв», — говорится в сообщении.

В эту субботу каток будет работать с 10 до 13 часов, а после перерыва – до 23 часов.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ВДНХ, для посетителей катка будут работать три основных павильона проката спортивного инвентаря и экспресс-павильон, который будут открывать дополнительно в выходные и праздничные дни. В будни, кроме понедельника, каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздники — с 10:00 до 23:00. Технический перерыв — с 15:00 до 17:00.

Стоимость посещения катка зависит от сеанса и способа покупки, действуют льготы и специальные тарифы. Билет для взрослых стоит от 330 рублей при покупке онлайн, от 350 рублей – в кассах. Детский билет – от 140 рублей онлайн, от 150 рублей – в кассах. Бесплатно покататься могут дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; инвалиды первой и второй групп; дети-инвалиды; ветераны ВОВ; члены семей с тремя и более детьми до достижения младшим ребенком 16 лет; сопровождающие инвалидов первой группы и детей-инвалидов.

Пенсионеры также могут покататься на катке бесплатно по вторникам с 11 до 15 часов, а после Нового года – в это же время со вторника по четверг.