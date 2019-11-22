РИАМО - 22 ноя. Запуск МЦД-1 Одинцово – Лобня вместе с интеграцией диаметра с «Аэроэкспрессом» пойдет на благо всем категориям пассажиров, несмотря на возникающие в первое время трудности и сбои в работе нового вида транспорта, сообщил директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.

С открытием Московских центральных диаметров произошла интеграция «Аэроэкспрессов» Шереметьевского направления с МЦД-1. Теперь «Аэроэкспрессы» в аэропорт Шереметьево отправляются из Одинцова и до Белорусского вокзала Москвы следуют со всеми остановками. От Белорусского вокзала до Шереметьева у поездов сохранился режим экспресса. При этом к существующей остановке Окружная добавилась еще одна – Савеловский вокзал. Некоторые пассажиры посчитали такой формат работы «Аэроэкспресса» неудобным.

«Интеграция поездов «Аэроэкспресс» с МЦД-1 – логичный и закономерный шаг, учитывающий реальные направления массовых пассажирских корреспонденций в интенсивно развивающейся столичной агломерации», - сказал Блинкин.

Он пояснил, что запуск поездов «Аэроэкспресс» к Шереметьеву решил в свое время важнейшую задачу прямой скоростной связки центра города с международным аэропортом. При этом за скобками осталась проблема прямолинейности сообщений и избыточной транспортной работы.

«Жители обширных густонаселенных районов, прилегающих к этой линии «Аэроэкспресса», должны были при поездке в аэропорт для начала добраться до Белорусского вокзала. Сегодня они могут воспользоваться той же линией, начиная с наиболее близкой станции», - пояснил эксперт.

Блинкин обратил внимание и на тот факт, что «Аэроэкспрессы» теперь останавливаются в двух крупнейших центрах деловой активности – в Сколкове и на Тестовской («Москва-Сити»). Таким образом резиденты этих кластеров, многие из которых часто летают на самолетах, получили возможность добраться до аэропорта напрямую без пересадок и без пробок.

«Аэроэкспресс» на новом маршруте эксплуатирует современные двухэтажные поезда швейцарского производства с повышенным уровнем комфорта и вместительности. Это позволяет обслуживать такой продолжительный маршрут с комфортом для пассажиров даже в часы пик. Соответственно благодаря интеграции МЦД-1 с «Аэроэкспрессом» пассажиры МЦД будут совершать свои ежедневные поездки с повышенным комфортом», - добавил Блинкин.

Московские центральные диаметры – масштабный проект по развитию пригородного городского пассажирского железнодорожного транспорта в Москве и Подмосковье. Запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся 21 ноября с участием президента России Владимира Путина.

По МЦД курсируют поезда «Иволга». Сейчас они ходят в смешанном режиме с обычными электричками. Поезда «Иволга» – современные комфортабельные составы. Здесь предусмотрены крепления для велосипедов, места для багажа, детских и инвалидных колясок. Кроме того, в поездах есть новостные экраны, маршрутные табло, Wi-Fi, USB-розетки в каждом кресле. В туалетах установлены сенсорные краны и автоматические сушилки для рук.

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