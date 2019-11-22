РИАМО - 22 ноя. В московском парке Горького открылся каток «Восход» площадью 20 тысяч квадратных метров, оформленный в космической тематике, одновременно на нем могут кататься около 6 тысяч человек, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Главные элементы фирменного стиля в оформлении катка и павильонов – звезда, планета, спутник. Живые, словно застигнутые в движении, буквы в названии «Восход» - это одновременно оставленные от коньков на льду следы и траектория полета», - сказал представитель пресс-службы парка.

Церемонию открытия катка провели известная телеведущая Светлана Зейналова и комик Владимир Маркони. Позднее перед посетителями выступят музыкальные группы «Давинчи» и «Градусы».

На катке будут работать более 20 точек общественного питания, включая восемь теплых фудкортов на втором этаже центрального павильона и девять на Центральной аллее.

В 22:00 над катком запустят праздничный салют. После на сцену выйдет DJ Miller. Развлекательная программа закончится в 23:00.

Шесть павильонов катка оформлены в красном, синем, розовом и бирюзовом цветах. В этом году у главного входа на каток «Восход» появился центральный двухэтажный павильон общей площадью 2 тысячи квадратных метров с зоной проката и теплыми фудкортами. Со второго этажа открывается панорамный вид на весь каток.

Еще одна новинка этого сезона – павильон повышенной комфортности. В стоимость услуг входят бесплатная парковка, трансфер до павильона, прокат коньков и горячие напитки.

Перед центральным павильоном установлена стеклянная медиарубка – успешный проект прошлого сезона. Кроме диджей-сетов и лайвов, в медиарубке будут регулярно проходить перформансы, презентации, розыгрыши призов, ток-шоу и концерты независимой музыки – от электроники до гитарного постпанка.