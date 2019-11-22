РИАМО - 22 ноя. Московское областное управление ФАС России включило сведения, представленные Мытищинской противотуберкулезной больницей, в отношении ООО «ОНИС» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на поставку расходных материалов (диагностика и предметы ухода за больными).

«В связи с нарушением ООО «ОНИС» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями. На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок, - говорится в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ОНИС» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.