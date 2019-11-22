РИАМО - 22 ноя. Приложение «Узнай Москву» обновили, и теперь там можно посмотреть индивидуальные подборки зданий, маршрутов и городских квестов, а авторизованным аккаунтам - вручную настроить главный экран, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Приложение «Узнай Москву» стало еще интереснее и функциональнее. Теперь каждый может настроить его под себя», - сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Приложение теперь позволяет найти близлежащие театры и музеи, воспользоваться новой функцией универсальной подборки объектов, памятников и маршрутов, а также включить фильтр по стилю или году постройки архитектуры. Скачать приложение предлагается в App Store и Google Play.

Для авторизованных аккаунтов есть функция ручной настройки экрана - нужно нажать кнопку «Настроить главный экран». Чтобы было доступно свободное передвижение блоков по экрану, достаточно убрать галочку в поле «Автоподбор».

В каждом блоке главной страницы есть клавиши «Фильтр» и «Сортировка», с помощью которых объекты можно отбирать по году строительства, расстоянию до здания, рейтингу.

Также поле «Добавить блок» предложит пополнить главную страницу любой подборкой: по паркам, усадьбам, маршрутам и так далее. С помощью карты в приложении можно узнать, какие объекты находятся рядом.

«В обновленном приложении «Узнай Москву» стала доступна и личная статистика. В меню в разделе «Статистика» есть информация о том, сколько музеев, домов, памятников и территорий удалось посетить, какое количество маршрутов и квестов пройдено», - отметил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Кроме того, предусмотрен фильтр «Я здесь был», в поле которого необходимо нажать галочку при посещении какого-либо места.