РИАМО - 22 ноя. Движение на внешней стороне Московского центрального кольца восстановили после сбоя, произошедшего по техническим причинам, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее на внешнем кольце МЦК прервалось движение поездов из-за остановившейся по техническим причинам «Ласточки».

«Движение на МЦК на внешнем кольце (против часовой стрелки) восстановлено», — говорится в сообщении.

Как уточняется в WhatsApp-канале Московской железной дороги, остановившийся состав убрали с путей. Для восстановления интервала на линию выпустят три резервных поезда.