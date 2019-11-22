РИАМО - 22 ноя. Движение на внешнем кольце МЦК прекратилось, так как остановился поезд «Ласточка», пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства, сообщается в WhatsApp-канале Московской железной дороги.

«На МЦК по техническим причинам остановилась одна «Ласточка». В настоящее время нет движения поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки)», — говорится в сообщении.

Железнодорожники принимают меры для возобновления штатного режима движения. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Движение на МЦК восстановили после сбоя>>