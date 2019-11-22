РИАМО - 22 ноя. Президент Московского художественного академического театра имени Максима Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина лично рассказала президенту РФ Владимиру Путину о проблемах в театре и попросила его помощи, сообщает РИА Новости.

Общение Дорониной и Путина произошло в Кремле после церемонии награждения артистки орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. О беседе рассказал актер Андрей Чубченко, который был вместе с Дорониной после церемонии.

«В беседе с президентом, как сказала нам Татьяна Васильевна, она попросила вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе. Особенно ее волнует, что все ее любимые артисты сняты с ролей и лишены надбавок, и она очень просит вернуть актерам роли и надбавки, поскольку без надбавок их зарплаты составляют около 25 тысяч», — сказал Чубченко.

Ранее многие деятели отечественной культуры направили Путину обращение, в котором раскритиковали работу нового худрука театра Эдуарда Боякова, попросив отстранить его и вернуть на эту должность его предшественницу Татьяну Доронину.

В ответ на это руководство МХАТа опубликовало письмо, в котором поддержало Боякова. Коллектив театра также поддержал действующее руководство и заверил, что доверяет Боякову. Кроме того, они напомнили, что Доронина не уволена, а переведена на должность президента театра.

Глава федерального Минкультуры Владимир Мединский ранее сообщил, что министерство обратит внимание на конфликт во МХАТе.