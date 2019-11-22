РИАМО - 22 ноя. В столице усовершенствовали госуслугу по предоставлению информации и документов о правах на объекты жилищного фонда, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«В Москве модернизирована госуслуга «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда». Теперь для удобства заявителей на портале mos.ru в электронном виде можно получить все виды справок и документов, предоставляемых в рамках услуги», - сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Заявители получают несколько видов справок и архивные копии документов о правах на жилье, зарегистрированных до 31 января 1998 года, в рамках госуслуги.

«Госуслуга по предоставлению информации и документов о правах на объекты жилищного фонда остается одной из самых востребованных среди горожан имущественной услугой. За десять месяцев в департамент поступило 36,2 тысячи обращений от заявителей», - отметил Гаман.

Он добавил, что обратиться за ней возможно как через городские центры госуслуг «Мои документы», так и в электронном виде через портал mos.ru. Если раньше в рамках госуслуги на портале можно было получить только четыре вида документов, то теперь заявители могут получить на портале все семь.

В том числе москвичи могут получить и справку о правах отдельного лица на объекты жилищного фонда по состоянию на 31 января 1998 года и справку об участии до 31 января 1998 года в приватизации объекта жилищного фонда.

Возможность получения госуcлуги на портале в электронном виде позволит гражданам значительно экономить время и получать нужный документ дистанционно. Для того, чтобы подать заявку на получение этой услуги, пользователю необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале mos.ru.