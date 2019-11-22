РИАМО - 22 ноя. Создание нового современного комплекса по переработке отходов в Поварове в Солнечногорске позволит в ускоренном темпе провести рекультивацию незаконной свалки, которая наносит вред окружающей среде и реке Радомле, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«По имеющимся данным, в речку Радомлю попадает фильтрат, образовавшийся от старой нелегальной свалки, которая ранее была выявлена областными надзорными органными, строительство нового современного комплекса по переработке отходов в Поварове позволит ускоренными темпами устранить накопившийся вред окружающей среде и провести рекультивацию этого объекта, аналогичная ситуация имела место в Зарайске, но ситуация была решена», — говорится в сообщении.

Участок, где находится нелегальная свалка, с 2005 года эксплуатирует ООО «ПроектСтрой». Компания должна была рекультивировать нарушенные земли, но вместо этого фирма оформила разрешительные документы, получила право использовать отходы четвертого-пятого классов опасности. Через несколько лет на месте проводимых компанией работ выявили несанкционированную свалку отходов. Фирма использовала 22 гектара земли вместо 5 гектаров.

По фактам превышения должностных полномочий, халатности, нанесения ущерба природной среде незаконной вырубкой деревьев возбудили три уголовных дела.

Сейчас правительство региона вместе с властями Солнечногорска реализует безотлагательный комплекс мер по восстановлению ущерба, нанесенного окружающей среде прежними владельцами полигона, а также идет строительство современной инфраструктуры обращения с ТКО.

«Для этих целей правительством Московской области выделены существенные денежные средства в размере более 3,8 миллиарда рублей, а государственной программой «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2017- 2026 годы» предусмотрено выполнение работ по рекультивации свалки и строительство комплекса по переработке ТКО», — добавляется в сообщении.

Работы по рекультивации станут отдельным проектом, который находится в стадии разработки. Обещания, данные жителям по выравниванию ситуации, будут выполнены в полном объеме.

На завершение работ по рекультивации потребуется минимум два года, такое же время потребуется на строительство нового КПО в Солнечногорске, который не предусматривает захоронения отходов, а лишь их сортировку и переработку.