РИАМО - 23 ноя. Официальное открытие четырнадцатых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ в формате Дельфийского чемпионата состоится в субботу в концертном зале оздоровительного комплекса «Снегири» в Истре, итоги Игр подведут 25 ноября на сцене Vegas City Hall, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Дельфийский чемпионат проходит в Московской области с 22 по 26 ноября. Конкурсанты соревнуются по шести номинациям – фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, открытая номинация. Участие в чемпионате принимают более 400 деятелей искусств высокого уровня мастерства в возрасте от 10 до 25 лет в составе сборных.

«В Дельфийском чемпионате в составе сборной от Российской Федерации участвует команда из 100 человек, представляющая Московскую область. Это обучающиеся учреждений среднего-профессионального и дополнительного образования Подмосковья, студенты вузов культуры и искусств, воспитанники домов культуры, которые будут выступать во всех номинациях», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она подчеркнула, что подмосковные номинанты представляют 18 муниципальных образований.

Участники мероприятия проживают и репетируют в оздоровительном комплексе «Снегири» в Истре. Для них также организуют экскурсии по памятным местам Подмосковья.