Какие льготы положены пенсионерам в Московской области

4

Instagram-аккаунт пресс-службы губернатора и правительства Московской области

К общей категории относятся пенсионеры, имеющие необходимый стаж и количество пенсионных баллов, а также достигшие пенсионного возраста, который зависит от конкретного основания назначения пенсии, а их очень много, говорит Морозов. Например, раньше на пенсию выходят госслужащие, досрочно при наработке определенного стажа – медработники, учителя и т.п.

На региональном уровне (Закон Московской области № 36/2006-ОЗ) они имеют право на бесплатный проезд на наземном транспорте (к нему относятся автобусы, троллейбусы, трамваи) по маршрутам регулярной перевозки. Поездки осуществляются по социальной карте жителя Московской области (СКМО). Право на бесплатный проезд распространяется на всех пенсионеров, в том числе имеющих и другие льготные категории.

Помимо этого, социальная карта дает право на скидку в ряде магазинов, участвующих в программе поддержки пенсионеров. По данным портала правительства Московской области, всего их более 4000.

Также для всех пенсионеров доступно бесплатное участие в программе «Активное долголетие»: посещение лекций, мастер-классов, экскурсий, спортивных занятий, организуемых для пожилых людей при центрах соцзащиты населения.

Периодически организуются и всевозможные пилотные проекты. Например, в 2018 году в некоторых подмосковных городах пенсионерам старше 60 лет, окончившим курсы компьютерной грамотности, предоставлялся бесплатный выход в Интернет на год.