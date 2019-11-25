Какие льготы положены пенсионерам в Московской области

Какие бывают льготы
Помимо финансовой поддержки, часть помощи пенсионерам оказывается в натуральном виде: к ней могут относиться бесплатные услуги, вещевая помощь, освобождение от определенных взносов и т.п.
Льготы и меры помощи могут быть федеральными, действующими по всей стране, и региональными. Так, по словам Артема Морозова, юриста юридической службы «Единый центр защиты», в Московской области региональные меры поддержки в основном определяются Законом от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области».
Куда обращаться
Для оформления всех описанных льгот необходимо обращаться в подразделение социальной защиты населения по Московской области по месту жительства пенсионера либо в МФЦ.
Льготные категории
Зачастую пенсионеры относятся сразу к нескольким льготным категориям, и поэтому могут претендовать на несколько мер поддержки. Например, помимо статуса пенсионера, полученного по достижении пенсионного возраста, человек может также иметь статус инвалида, ветерана войны или труда, малоимущего и т.п.
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Общая категория
К общей категории относятся пенсионеры, имеющие необходимый стаж и количество пенсионных баллов, а также достигшие пенсионного возраста, который зависит от конкретного основания назначения пенсии, а их очень много, говорит Морозов. Например, раньше на пенсию выходят госслужащие, досрочно при наработке определенного стажа – медработники, учителя и т.п.
На региональном уровне (Закон Московской области № 36/2006-ОЗ) они имеют право на бесплатный проезд на наземном транспорте (к нему относятся автобусы, троллейбусы, трамваи) по маршрутам регулярной перевозки. Поездки осуществляются по социальной карте жителя Московской области (СКМО). Право на бесплатный проезд распространяется на всех пенсионеров, в том числе имеющих и другие льготные категории.
Помимо этого, социальная карта дает право на скидку в ряде магазинов, участвующих в программе поддержки пенсионеров. По данным портала правительства Московской области, всего их более 4000.
Также для всех пенсионеров доступно бесплатное участие в программе «Активное долголетие»: посещение лекций, мастер-классов, экскурсий, спортивных занятий, организуемых для пожилых людей при центрах соцзащиты населения.
Периодически организуются и всевозможные пилотные проекты. Например, в 2018 году в некоторых подмосковных городах пенсионерам старше 60 лет, окончившим курсы компьютерной грамотности, предоставлялся бесплатный выход в Интернет на год.
Малоимущие пенсионеры
На региональном уровне (Закон Московской области № 36/2006-ОЗ) те пенсионеры, которые прекратили работать и имеют среднедушевой доход семьи меньше двукратной величины областного прожиточного минимума, имеют право на:
- получение бесплатных санаторно-курортных путевок при медицинских показаниях и при отсутствии противопоказаний для лечения по этим путевкам;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов. Это правило не распространяется на протезы из драгоценных металлов, металлокерамики, иных дорогих материалов и искусственные имплантаты;
- субсидии на оплату ЖКУ, капремонта, вывоз ТБО.
Дополнительная поддержка предусмотрена Законом Московской области от 21.01.2005 № 31/2005-ОЗ. По нему за малоимущими пенсионерами закреплено льготное право на получение материальной помощи в виде денег, продуктов питания, средств гигиены и санитарии, включая средства ухода за ребенком, обуви, одежды, вещей первой необходимости, топлива, а также специализированных транспортных средств, технических средств для реабилитации лиц с инвалидностью, а также лиц, нуждающихся в постороннем уходе.
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Пенсионеры – ветераны Великой Отечественной войны
Меры поддержки для ветеранов ВОВ, а также некоторых других категорий (бывших узников концлагерей, блокадников и т.п.) предусмотрены на уровне федерального и регионального законодательства.
На федеральном уровне это льгота на внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи (Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ).
В Московской области эти пенсионеры имеют право на:
- субсидии на оплату ЖКУ, капремонта, вывоза ТБО;
- обеспечение мобильными телефонами и оплату услуг сотовой связи (360 рублей в месяц), если нет доступа к телефонной сети общего пользования.
Пенсионеры с инвалидностью
На федеральном уровне они имеют право на бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование и среднее профессиональное образование, а также бесплатное высшее образование (Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
Московским регионом закреплены:
- право на компенсацию в размере 50% от уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности транспортных средств, если инвалид I, II, III группы имеет автомобиль или иное ТС;
- право на обеспечение техническими средствами (изделиями) для реабилитации инвалидов, не входящими в федеральный перечень, но необходимыми по индивидуальным программам реабилитации.
Ветераны труда и труженики тыла
Согласно Закону Московской области № 36/2006-ОЗ, ветераны труда имеют право на:
- бесплатное изготовление, а также ремонт зубных протезов; – бесплатное оказание медицинских услуг в учреждениях, находящихся на территории области;
- компенсацию на оплату местных телефонных соединений (220 рублей в месяц);
- субсидию на оплату ЖКУ, капремонта, вывоза ТБО;
- бесплатный проезд на поездах пригородного сообщения. Исключение составляют скорые поезда, а также скоростные с повышенной комфортностью. Проезд возможен по СКМО.
Право на следующие льготы имеют труженики тыла:
- бесплатные лекарства по врачебным рецептам;
- первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков;
- бесплатные санаторно-курортные путевки по медицинским показаниям и при отсутствии противопоказаний;
- субсидии на оплату ЖКУ, капремонта, вывоз ТБО;
- бесплатное оказание медицинских услуг в учреждениях, находящихся на территории области.
Льготу на путевку можно получить при условии, что труженик тыла или ветеран труда прекратил работать и имеет среднедушевой доход семьи меньше двукратной величины областного прожиточного минимума, добавляет юрист «Единого центра защиты».
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