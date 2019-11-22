РИАМО - 22 ноя. Два проекта Московской области отметили на Национальной премии по ландшафтной архитектуре — это проект благоустройства общественных территорий в Зарайске и пешеходная зона в Жуковском, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«В рамках конкурса «Х Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре - 2019» два объекта Московской области стали победителями в различных номинациях», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Так, в номинации «Лучший нереализованный проект общественного пространства площадью более одного гектара» был отмечен проект благоустройства общественных территорий на Красноармейской улице и площади Революции в Зарайске. Он получил золотой диплом.

Бронзовый диплом в номинации «Лучший реализованный объект общественного пространства площадью более одного гектара» достался пешеходной зоне на берегу реки Быковки в Жуковском.

Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре вручается лучшим проектам в области ландшафтного дизайна на территории России. Его учредили Ассоциация ландшафтных архитекторов России, Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов.