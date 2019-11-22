РИАМО - 22 ноя. На Московском центральном кольце произошел сбой в движении поездов, железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения, сообщается в Twitter-аккаунте столичного метро.

«На МЦК временно нет движения поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки) по техническим причинам», — говорится в сообщении.

Железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения.

Ранее на МЦК сократили интервал движения «Ласточек». Теперь в часы пик они ходят каждые четыре минуты, а в остальное время – каждые восемь минут.

Движение на МЦК восстановили после сбоя>>