РИАМО - 22 ноя. В честь Года театра один из дней четырнадцатых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ, которые проходят в Подмосковье с 22 по 26 ноября, посвятят театральной тематике, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Театральный проект подготовлен одним из лучших коллективов Московской области – Московским областным Театром юного зрителя под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой», - говорится в сообщении.

Подарком участникам Дельфийских игр станет спецпоказ спектакля «Чайка», признанного одной из лучших премьер театрального сезона и получившего престижную премию газеты «Московский комсомолец». До спектакля в театре состоится круглый стол на тему «Русская драматургия как мультикультурный мост, объединяющий театральное пространство стран СНГ».

На круглом столе речь пойдет о том, как русская театральная школа формирует базис национальных театральных культур, о том, является ли драматургия Чехова стрежнем, формирующим репертуар современного русскоязычного театра за рубежом, а также о поиске верных форм диалога с молодежью. В дискуссии примут участие видные театральные деятели России и стран СНГ.

«Театр – всеобъемлющая база для культурной интеграции, поэтому нам кажется самым правильным в рамках Дельфийских игр стран СНГ обсудить пути нашего взаимодействия по линии сценических искусств. Я уверена, что встреча в областном ТЮЗе даст импульс новым совместным проектам. К тому же, не будем скрывать, мы испытываем чувство гордости в связи с тем, что можем показать коллегам великолепный спектакль нашего подмосковного театра», - отметила советник губернатора Московской области в ранге министра Нармин Ширалиева.

Соревнования в рамках Дельфийских игр проходят по шести номинациям – фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, открытая номинация. В числе жюри и гостей соревнований более 50 видных деятелей искусств стран СНГ.