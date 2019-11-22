РИАМО - 22 ноя. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области совместно с органами местного самоуправления провели мероприятия перед запуском линий Московских центральных диаметров, направленные на выявление и пресечение несанкционированной торговли вблизи станций, всего выявили более 120 фактов незаконной торговли, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

с 1 сентября 2019 года провели 98 выездных обследований на территориях городских округов Долгопрудный, Красногорск, Лобня, Одинцовский, Подольск.

«Мы проводим как плановые мониторинги, так и выезды, связанные с жалобами жителей, поступающими на портал «Добродел». По результатам проведенных мероприятий выявлено и пресечено 123 факта осуществления незаконной предпринимательской деятельности, виновные лица привлечены к административной ответственности», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В свою очередь, в целях недопущения фактов несанкционированной торговли органы местного самоуправления совместно с правоохранителями организовали дополнительные маршруты регулярного патрулирования, включающие в себя территории, прилегающие к станциям МЦД-1 и МЦД-2.

Запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся накануне с участием президента России Владимира Путина. В церемонии приняли участие глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

Общая протяженность МЦД-1 составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 — 80 километров. На двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.