РИАМО - 22 ноя. В Ликино-Дулеве планируют провести масштабную реконструкцию стадиона «Русич», в рамках работ оборудуют поле для игры в хоккей с мячом, для обеспечения хозяйственной деятельности стадиона запланировано строительство модульной котельной и блока очистных сооружений, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«Реконструкция позволит создать на месте устаревшего стадиона современный спортивный комплекс универсального назначения. Существующее футбольное поле подлежит замене», - сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Он добавил, что главная особенность нового поля состоит в том, что в холодное время года оно заливается искусственным льдом, способным выдерживать температуру до 15 градусов тепла для игры в хоккей с мячом.

Также предусмотрены сооружения обслуживающего лед блока: гараж на две льдоуборочные машины, сооружение холодильной станции. В теплое время года функциональность поля будет обеспечиваться системой дренажа с ливневой канализацией, искусственным газоном.

Для обеспечения хозяйственной деятельности стадиона запланировано строительство модульной котельной и блока очистных сооружений.

«Новый административный корпус, планирующийся на месте существующей постройки, будет выполнен в едином объеме со зрительскими трибунами на 1 тысячу мест, навесом и помещениями административно-бытового назначения. Колористическое решение объекта выполнено в бело-голубых оттенках, характерных для спортивных объектов», - отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Общая площадь здания составит порядка 1,2 тысячи квадратных метров. В спортивном блоке также предусмотрен тренажерный зал, раздевалки, душевые, тренерские и медицинский кабинет.

Легкоатлетическое ядро стадиона предусматривает площадки для занятия баскетболом, волейболом, сектор для прыжков в длину, беговые дорожки.

На заседании рабочей группы при Архитектурной комиссии Московской области согласились с авторской идей модернизации спортивного объекта. Автором проекта стало ООО «ПБ Тандем».