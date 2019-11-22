РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Депутат Мособлдумы Павел Максимович собирается помочь жителям дома на улице Ульяновых в Подольске добиться переноса пункта раздачи питания для бомжей в другое место, так как им не нравится такое соседство.

В пятницу по поручению Максимовича его помощники провели прием граждан по личным вопросам в общественной приемной Подольского отделения ВПП «Единая Россия». С коллективной жалобой обратились жители Подольска с улицы Ульяновых, дом №1.

«Коллективная жалоба жителей заключается в том, что рядом с памятником жертвам политических репрессий, а он как раз размещен рядом с их домом (№1 на улице Ульяновых - ред.), в период раздачи питания благотворительной организацией собираются асоциальные элементы. И как следствие нарушается общественный порядок, происходит распитие спиртных напитков и совершаются прочие недостойные действия рядом с памятником и на прилегающей территории, включая подъезды дома», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, жители дома понимают, что помощь этому слою населения необходима, но все же убедительно просят перенести пункт раздачи питания в другое место, более уединенное. Он пообещал внимательно разобраться с данным вопросом и решить проблему жителей.

Бесплатные обеды малоимущим и бездомным округа в Екатерининском сквере Подольска ежедневно раздают волонтеры христианских благотворительных организаций и приходов города. Среди приходящих за обедами большое количество пенсионеров.