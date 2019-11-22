РИАМО - 22 ноя. Пассажирам Московских центральных диаметров напомнили, что сейчас «Иволги» курсируют по первым двум направлениям МЦД вместе с обычными электричками, пассажиров призвали специально не ждать прибытия «Иволг», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск начали работу 21 ноября. После запуска диаметров в часы пик на станциях скапливались люди. Некоторые пассажиры специально ждали поездов «Иволга», так как думали, что только они курсируют по МЦД с бесплатной пересадкой на метро и МЦК.

«Любой электропоезд, в том числе ЭР2Р и ЭД4М, попадающий в зону Московских центральных диаметров, становится поездом МЦД с такими же тарифами. Кроме того, на МЦД-1 курсируют поезда «Аэроэкспресс», где можно также оплатить проезд картой «Тройка». Ввод МЦД позволил достичь интервала движения поездов 5-6 минут в часы пик. На МЦД-1 ходят «Иволги» с семью вагонами, а на МЦД-2 - шестивагонные составы», — говорится в сообщении.

Пассажиров также предупредили, что нельзя препятствовать закрытию дверей состава, так как это может привести к сбою работы всего поезда.

Пассажирам также напомнили, что аэроэкспрессы следуют по маршруту от станции Одинцово до аэропорта Шереметьево с остановками: Баковка, Инновационный центр (Сколково), Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Кунцево, Фили, Тестовская, Беговая, Белорусский вокзал, Савеловский вокзал и Окружная. Тимирязевскую поезд будет проезжать без остановок.

На МЦД действуют три тарифные зоны: «Центральная» - в пределах станций Марк – Сетунь, Остафьево – Волоколамская (38 рублей по карте «Тройка» с бесплатной пересадкой на метро и МЦК); «Пригород» - от начальных и конечных станций МЦД (поездка стоит 45 рублей с бесплатной пересадкой на метро и МЦК по карте «Тройка» или «Тройка-Стрелка»); «Дальняя» - за границами МЦД (стоимость проезда складывается из цены за билет на электричку до границ МЦД - 23 рубля за 1 зону + 45 рублей, бесплатная пересадка по карте «Тройка» появляется при въезде в границы МЦД).

Для бесплатной пересадки с МЦД на метро и МЦК необходимо активировать карту «Тройка» или карту «Тройка+Стрелка». Для оплаты проезда необходимо сделать валидацию два раза – при входе и выходе, где списывается финальная стоимость поездки. Без валидации на выходе у пассажира не будет возможности бесплатно пересесть на метро и МЦК.

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