РИАМО - 23 ноя. Публичное мероприятие против принятия федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия состоится в субботу в гайд-парке столичных «Сокольников», сообщается на сайте парка.

«23 ноября. Проведение публичного мероприятия на тему: «Митинг в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и традиционных семей и недопущения принятия закона СБН (о семейно-бытовом насилии) в России», - отмечается на сайте.

Согласованное мероприятие могут посетить до 1,5 тысяч человек. Митинг продлится три часа – с 13:00 до 16:00.

Площадка для проведения публичных мероприятий в парке «Сокольники» находится на территории Зеленого театра. Гайд-парк смещает 1,5 тысячи человек.

Ранее депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о насилии в семье. Поправки уточняют понятие преследования, под которым понимаются неоднократные угрожающие действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность. Сейчас российское законодательство никак не защищает от преследования.

В настоящее время законопроект о профилактике домашнего насилия готовится к внесению в Госдуму.