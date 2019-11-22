РИАМО - 22 ноя. Столичный театр «Ленком» теперь носит название «Ленком Марка Захарова», сообщается на сайте театра.

Ранее предложение о переименовании театра в честь Захарова поддержали в Мосгордуме.

«Приказом от 21 ноября 2019 года наш театр переименован в московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», — говорится в сообщении.

Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Он запомнился зрителям как режиссер сериала «12 стульев», телеспектаклей «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», фильма «Тот самый Мюнхгаузен» и многих других. С 1973 года он являлся главным режиссером и художественным руководителем «Ленкома».

Захаров был удостоен множества наград – ему присвоили звание Героя труда Российской Федерации, народного артиста СССР, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».