РИАМО - 22 ноя. Сеть книжных магазинов «Читай-город» пригласила читателей посетить в конце ноября встречи с авторами Диной Рубиной, Сабиной Рейн и Анной Семак.

Встреча со звездой платформы Wattpad Сабиной Рейн, где ее романы прочитали более 13 миллионов раз, пройдет 26 ноября в книжном магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» (площадь Киевского вокзала, 2). Начало в 19:00. Автор презентует читателям книгу «Пепел над океаном», дебютный роман, который принес Рейн невероятную известность.

«Пепел над океаном» — дерзкая сентиментальная история в духе американских сериалов про студентов. На встрече писательница расскажет, как родилась эта увлекательная история и с кого были списаны главные герои «Пепла над океаном». Также автор поделится своей биографией и поведает, как написать свой первый роман и добиться того, чтобы его прочитали более миллиона человек. Кроме того, читатели смогут задать свои вопросы и получить автограф.

Еще одна встреча в магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» пройдет 27 ноября. Автор книги «Близость как способ полюбить себя», жена футболиста и тренера клуба «Зенит» Сергея Семака Анна расскажет, как вновь влюбить в себя мужа спустя десятилетия брака, построить доверительные отношения с детьми, принять себя и жить счастливо.

На встрече можно задать автору любые вопросы и получить экземпляр одной ее книги с автографом. Вход на мероприятие свободный. Начало в 19:00.

Также 27 ноября состоится встреча с признанным мастером русской литературы Диной Рубиной. Она начнется в 18:00 в магазине «Читай-город» в ТЦ «Садовая Галерея» (Малая Сухаревская площадь, 12), посещение бесплатное.

На встрече Рубина представит третью, заключительную, книгу саги «Наполеонов обоз» – «Ангельский рожок», а также ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию.