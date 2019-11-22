РИАМО - 22 ноя. Минэкологии Подмосковья выясняет обстоятельства появления незаконных свалок в Мытищах и Пушкинском городском округе после внеплановой проверки по обращениям местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками администрации городского округа Мытищи провели ночной рейд в деревне Манюхино, где был установлен факт завоза и размещения с помощью спецтехники строительных отходов. Участники рейда убедились, что техника с земельного участка выведена, размещения мусора не производится», - говорится в сообщении.

Рейд был проведен по обращению жителей деревни. Сотрудники Минэкологии Подмосковья установили, что отходы размещало ООО «МТК Велес-групп», которое имеет лицензию на обращение с отходами. Инспекторы эконадзора отобрали пробы отходов для расчета ущерба, причиненного почвам.

Оказалось, что компания принадлежит федеральному экологическому надзору, поэтому все материалы административного дела, включая рассчитанную сумму ущерба, Минэкологии Подмосковья направит в Росприроднадзор, Межрайонную природоохранную прокуратуру и правоохранительные органы для принятия решения о мерах административного воздействия.

Также инспекторы эконадзора возбудили дело об административном правонарушении, совершенном в деревне Братовщино Пушкинского городского округа. Здесь незаконно размещаются отходы на огороженном земельном участке. Сейчас выявляется собственник земель, который понесет наказание за организацию незаконной свалки.