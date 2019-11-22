РИАМО - 22 ноя. Московские спасатели помогли пожилому псу Кексу, который не мог вытащить лапу из дверной коробки, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Спасатели аварийно-спасательного отряда №5 ГКУ «ПСЦ» сегодня выезжали для спасения животного. В Восточном административном округе по адресу: 9-я Парковая улица, дом 50, корпус 1 помощь потребовалась двенадцатилетнему псу по кличке Кекс. Палец собаки застрял в дверной коробке», - сказал собеседник агентства.

Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательного центра оценили обстановку и приступили к спасательной операции, которая заняла около получаса. При помощи электрореза спасатели выпилили кусок коробки двери и успешно извлекли лапу животного.

«При проведении спасательной операции животному ничто не угрожало. Деревянными перекрытиями, то есть щитами, которые используем при ликвидации ДТП, мы огородили собаку и охлаждали дверную конструкцию водой, которая быстро нагревалась при распиливании», - добавил старший дежурный смены Андрей Макаров.