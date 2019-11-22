РИАМО (МЫТИЩИ) – 22 ноя. Сотрудники библиотеки имени Дмитрия Кедрина в Мытищах в пятницу провели выездное мероприятие для жителей дома-интерната поселка Беляниново, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки.

«Сотрудники библиотеки Кедрина по просьбе читателей подготовили устный журнал, посвященный творчеству Михаила Зощенко. Поговорили о времени, в которое он жил и писал, посмеялись удачным шуткам героев его произведений и посмотрели фильм, снятый по рассказу Михаила Зощенко – «Случай из практики». И, конечно, привезли новые книги со шрифтом Брайля для слабовидящих. Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке», – говорится в сообщении.

Михаил Зощенко – русский советский писатель, драматург, сценарист и переводчик. Классик русской литературы. Писатель родился в Санкт-Петербурге 28 июля 1894 года. Сатирические произведения Зощенко направлены на обличение разнообразных пороков общества: невежество, мещанское самолюбие, жестокость.