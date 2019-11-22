РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 ноя. Праздничный концерт с участием творческих коллективов городского округа Домодедово прошел в пятницу в молодежном комплексном центре «Победа», мероприятие прошло в честь Дня матери, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Пока мама жива, мы все маленькие. Такую миссию, которую выполняют на Земле женщина, ни один мужчина не сможет выполнить», – сказал председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский.

Он также передал поздравления от главы городского округа Домодедово Александра Двойных.

«Я поздравляю вас с этим прекрасным днем. Мне очень приятно видеть вас в этом зале улыбающимися и хотелось бы сказать только одно: как бы ни было тяжело, если мама дома улыбается, то всегда будет тепло, светло и радостно! Улыбок вам!» – сказал депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов.

Матерей также поздравил протоиерей домодедовского церковного округа Александр Трушин.

За плодотворный труд, большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения городского округа Домодедово почетным званием «Заслуженный работник культуры Московской области» наградили преподавателя домодедовской детской хоровой школы Инну Павлову – маму двоих детей и бабушку четверых внуков.

Также за активную гражданскую позицию, большой патриотический вклад в духовное и нравственное воспитание детей и в связи с Днем матери на празднике наградили женщин благодарственными письмами главы городского округа Домодедово и благодарственными письмами Московской областной думы.