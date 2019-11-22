РИАМО - 22 ноя. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди подписчиков «ВКонтакте» билеты на грандиозный гала-концерт звезд мирового балета «Марис Лиепа. С любовью» в рамках проекта Андриса Лиепы «Автографы и имиджи», который пройдет на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

Зрителей ждут открытия и премьеры, фрагменты лучших классических балетов, в которых блистал легендарный Марис Лиепа, а также современные постановки.

Пользователь для участия в розыгрыше должен быть подписан на сообщество «РИАМО в Москве», после чего сделать репост конкурсного сообщения к себе на стену, при этом аккаунт должен быть открыт. Победителя выберут случайным образом 29 ноября. Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

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