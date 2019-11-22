РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. В подмосковных Люберцах установят более 20 светодиодных фигур в рамках новогоднего оформления, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Территорию городского округа Люберцы начали оформлять к новогодним праздникам – устанавливают ели, светодиодные фигуры, фонтаны, и развешивают иллюминационные гирлянды.

«Управляющие организации, предприятия, учреждения образования, социальной сферы и торговли оформляют территорию округа в новогоднем стиле. Всего будет установлено 167 живых и светодинамических елей, 23 светодиодные фигуры, два фонтана, подвесят порядка 4,3 тысячи иллюминационных гирлянд», – сказал Ружицкий.

Из 23 светодиодных фигур 11 установят непосредственно в Люберцах, остальные – в поселках. В частности, площадь перед Дворцом культуры украсят «Аркой», «Снеговиком на коньках с клюшкой» и «Подарком». В Центральном парке установят фигуры «Двух коней», «Снеговика с санями», «Снеговика с флагом России».

В поселениях Малаховка и Красково появятся по две светодиодные фигуры, в Октябрьском и Томилине – по четыре фигуры.