РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Новые экспонаты с символикой пионерской организации Германской демократической республики (ГДР) появились на выставке «Коммунальная история усадьбы Ивановское» в подмосковном Подольске, их музею подарили друзья из Германии, сообщается в группе «Усадьба Ивановское / Музей профобразования» в соцсети «ВКонтакте».

«7 октября 2019 года исполнилось 70 лет со дня образования Германской демократической республики – ГДР, а 13 декабря в ГДР отмечали День пионерии. Эта организация распущена в августе 1990 года. В связи с этим друзья из восточной Германии подарили Клубу любителей старинных автомобилей «Ретромобиль» из Подольска несколько экспонатов. Теперь они представлены на выставке «Коммунальная история усадьбы Ивановское». Это – рубашка представителя пионерской организации ГДР, галстуки, знаки отличия и другую символику», – говорится в сообщении.

С 1949 года в Восточной Германии действовала пионерская организация имени Эрнста Тельмана. Являясь официальной детской политической организацией, она была неотъемлемой частью единой социалистической системы школьного образования и являла собой этап подготовки к членству в Союзе свободной немецкой молодежи. Членство в пионерской организации обычно заканчивалось в начале 8 класса. В 1960-80-е годы в ней состояли почти все ученики средней школы с первого по седьмой год обучения. Они назывались в зависимости от возраста «юные пионеры» в 6-9 лет, которые носили синие пионерские галстуки, и «пионеры-тельмановцы» в возрасте 10-14 лет, у которых первоначально цвет галстука был также синий, но постепенно его заменили на красный.