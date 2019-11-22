РИАМО - 22 ноя. Четырнадцать новых искусственных дорожных неровностей (ИДН) установили на региональной сети Рузского городского округа для повышения уровня безопасности дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Всего в этом году на региональной сети дорог Подмосковья в рамках проекта «Успокоение движения в городах» установят более 700 искусственных неровностей в 40 муниципальных образованиях.

«Работы по устройству искусственных неровностей выполняются преимущественно на участках, расположенных вблизи детских образовательных учреждений и других социально значимых объектов, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Например, в деревне Колодкино с целью принудительного снижения скорости для обеспечения безопасности пешеходов установлены четыре дорожные неровности.

Также переходы стали безопаснее у детского сада №31, медицинского пункта и почтового отделения в деревне Орешки, у детского сада №20 в поселке Беляная Гора, вблизи остановки «Белобородово» и мемориала памяти Великой Отечественной войны в деревне Белобородово.

Рабочие установили искусственные неровности на переходе у Дворца водных видов спорта «Руза» в черте города, вблизи детского сада №26 и Дома культуры в поселке Дорохово.

Кроме этого, на региональной сети дорог устанавливают асфальтобетонные и резинокордовые неровности. ИДН из асфальтобетона отличаются большей износоустойчивостью и применяются на дорогах с высокой интенсивностью движения и большим потоком большегрузного транспорта.

Шесть асфальтобетонных дорожных неровностей обустроены на наиболее интенсивных дорогах округа: Руза – Орешки – Колюбакино и Ермолино – Боровск – Верея – Колодкино, участок 2. Восемь резинокордовых ИДН установлено на дорогах МБК – санаторий «Русь», станция «Николаево» – Лыщиково – Дорохово, Звенигород – Колюбакино – Нестерово и Суворово – Волоколамск – Руза.