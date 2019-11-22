РИАМО - 22 ноя. Ежегодную научную конференцию «Мурановские чтения-2019» проведут в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» с 4 по 6 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

На мероприятии будут обсуждаться вопросы, связанные с жизнью и творчеством поэтов Евгения Боратынского и Федора Тютчева. Именно с их именами и связана тематика музейных экспозиций и коллекций усадьбы.

«Среди главных тем – осмысление в науке поэтического наследия Боратынского и Тютчева, новые факты биографии писателей, «Россия и Европа» в освещении Тютчева и другие», - говорится в сообщении.

Кроме научной дискуссии, конференция предложит участникам обширную культурную программу, которая будет включать в себя концерт, посещение мемориального дома-музея С.Н. Дурылина в Болшеве и экскурсию по мурановской усадьбе.