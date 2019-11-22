РИАМО - 22 ноя. Из-за сбоя сервиса «Яндекс.Карты» у некоторых пользователей может не запускаться приложение «Парковки Москвы», технические специалисты «Яндекса» работают над решением проблемы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«Можно оплатить парковку через СМС, паркомат, а также с помощью «Личного кабинета» на сайте parking.mos.ru. Пополнить парковочный счет также можно с помощью СМС, в личном кабинете», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что АМПП сообщил в «Яндекс» о сбое. Специалисты «Яндекса» работают над решением проблемы. Сразу после устранения неполадок доступ к парковочному приложению будет восстановлен.

Собеседник агентства заключил, что по всем вопросам можно обратиться в единый в контакт-центр по телефону +7 495 539 54 54 или 3210 с мобильного.