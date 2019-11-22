РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 ноя. В подмосковном Королеве открылся магазин фермерских продуктов, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Магазин открылся на Октябрьском бульваре, дом 14. Его площадь составила 976 квадратных метров, где будет представлена фермерская продукция от более чем 100 поставщиков Подмосковья.

«Открытие нового магазина фермерских продуктов в Королеве несет за собой массу преимуществ как для жителей, так и для производителей Московской области. Для жителей – это новые рабочие места и возможность приобрести свежую молочную, мясную, рыбную продукцию, овощи и фрукты и не только в шаговой доступности от дома. Для производителей региона – это дополнительная возможность сбыта товара. Нашим подмосковным предпринимателям просто необходимы новые надежные каналы реализации продукции», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Инвестиции в строительство нового объекта составили порядка 36 миллионов рублей и с открытием магазина создано уже более 30 новых рабочих мест.