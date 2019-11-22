РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. В подмосковных Люберцах стартовал муниципальный этап конкурса «Педагог года – 2020», сообщила начальник управления образованием администрации округа Виктория Бунтина.

Церемония открытия конкурса состоялась 21 ноября в лицее №12.

«В 2019 году за звание победителя муниципального этапа поборются 34 педагога, из них 16 учителей и 18 воспитателей. Конкурсантам предстоит пройти испытания в трех турах», – сказала Бунтина.

По ее словам, конкурс пройдет в двух номинациях – «Учитель года» и «Воспитатель года». По итогам первого тура объявят полуфиналистов, которые продолжат борьбу во втором туре за выход в финал.

«Сейчас конкурсанты готовятся к первому туру. Учителя проведут урок и внеурочное мероприятие, а воспитатели выступят перед жюри с творческой презентацией и продемонстрируют навыки проведения занятия с детьми», – пояснила Бунтина.

Итоги конкурса подведут в январе.

Конкурс «Педагог года» проводится с целью выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения, а также повышения престижа учительского труда.