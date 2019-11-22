РИАМО - 22 ноя. Новыми остановками аэроэкспресса на станциях Сколково и Одинцово для поездки в аэропорт Шереметьево воспользовались более 800 пассажиров за первые сутки с момента продления маршрута, говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресса».

«Порядка 350 пассажиров заходили и выходили на станции Одинцово, порядка 450 – на станции Сколково», - говорится в сообщении.

С 21 ноября в рамках интеграции с МЦД-1 аэроэкспрессы на Шереметьевском направлении начали курсировать до станции Одинцово. Добраться до Одинцова из аэропорта Шереметьево и обратно можно без пересадок, что сильно сократит путь от аэропорта до Одинцова, а также всех округов, расположенных вблизи станций Белорусского направления МЖД.

Кроме того, на Шереметьевском направлении аэроэкспресса теперь можно добраться не только до аэропорта, но и доехать до нужной станции на участке от Одинцова до Окружной в рамках поездки по МЦД-1.

Также по этому маршруту до конца года начнут курсировать двухэтажные поезда повышенной вместительности и комфортности производства швейцарской компании Stadler. Несколько таких составов уже запущены на этом направлении, и первые пассажиры МЦД уже смогли оценить их комфортные вагоны.

Стоимость поездки для пассажиров, направляющихся в аэропорт, соответствует тарифам «Аэроэкспресса». А для пассажиров, осуществляющих вход и выход на промежуточных станциях, соответствует тарифам МЦД.