РИАМО - 22 ноя. Самый большой в Европе искусственный каток открылся в пятницу на ВДНХ, площадь ледового покрытия составляет 20,5 тысяч квадратных метров, передает корреспондент РИАМО.

«Сегодня у нас очень интересная программа. На катке у нас будут аниматоры, духовые оркестры, шоу гимнастов воздушных, всеми любимая музыка прошлых лет. Площадь главного катка страны составляет 20 тысяч квадратных метров. Протяженность - 1,6 километра. Следует отметить, что инфраструктура катка - это 53 тысячи квадратных метров», - сказал журналистам заместитель генерального директора АО «ВДНХ» Виталий Эммануилов.

Генеральный директор компании «Русский лед» Евгений Комаров отметил, что в комфортном режиме каток вмещает 4 тысячи человек, но, когда образуются большие очереди, могут впустить до 6 тысяч.

Жизнедеятельность катка будут обеспечивать 11 холодильных установок. По форме каток напоминает «золотой ключик». Сказочную атмосферу создают праздничная подсветка и живописный пешеходный мост, с которого открывается вид на павильоны и фонтаны. Москвичи и гости столицы могут кататься по Центральной аллее от фонтана «Дружба народов» до фонтана «Каменный цветок».

Каток разделен на три части: аллею влюбленных вокруг фонтана «Дружба народов, отдельную детскую площадку для гостей от 3 до 8 лет и большое ледовое пространство для всех отдыхающих.

Торжественное открытие прошло одновременно на трех площадках.